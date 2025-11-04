Aus für Klebe-Vignette: Digitale Version ab heute – das ändert sich!

Die digitale Vignette für 2026 kann ab 4. November 2025 an sämtlichen ÖAMTC-Stützpunkten und Grenzstationen erworben werden. Im Vergleich zur herkömmlichen Klebevariante bietet die elektronische Version erhebliche Erleichterungen: Das aufwändige Anbringen und spätere Entfernen entfällt, bei Scheibenersatz muss keine neue Vignette beschafft werden, und Fahrzeughalter mit Wechselkennzeichen benötigen nur eine einzige Vignette.

ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka weist auf einen weiteren Vorteil hin: „Wer die digitale Jahresvignette direkt beim ÖAMTC kauft, hat außerdem den Vorteil, dass sie sofort gültig ist.“ Die gesetzliche 18-tägige Rücktrittsfrist, die beim Online-Kauf über den ASFINAG-Webshop gilt, entfällt. Das ist besonders praktisch, wenn man die Vignette bereits kurz nach dem Kauf benötigt.

Tarife 2026

Für die Autobahnnutzung 2026 gelten folgende Tarife:

– Jahresvignette: 106,80 Euro für Pkw bzw. 42,70 Euro für Motorräder

– Zwei-Monats-Vignette: 32,80 Euro für Pkw bzw. 12,80 Euro für Motorräder

– Zehn-Tages-Vignette: 12,80 Euro für Pkw bzw. 5,10 Euro für Motorräder

– 1-Tages-Vignette: 9,60 Euro für Pkw bzw. 3,80 Euro für Motorräder

Der Jahrestarif für die Pkw-Vignette 2026 beträgt 106,80 Euro. Sie ist traditionell 14 Monate gültig – vom 1. Dezember 2025 bis zum 31. Jänner 2027. Die Vignettenpflicht besteht für alle Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen.

Wichtige Hinweise

Die Handhabung der elektronischen Variante gestaltet sich grundsätzlich einfach. Dennoch treten immer wieder Schwierigkeiten auf, beispielsweise wenn nach einem Umzug oder Kennzeichenwechsel die notwendige Umregistrierung versäumt wird. „Ändert sich das Kennzeichen, muss das unbedingt der ASFINAG gemeldet werden – und zwar ehestmöglich.“ Die Umschreibung kostet 18 Euro“, betont Zelenka.

Zukunft der Vignette

Die traditionelle Klebevignette in der neuen Farbe Feuerrot wird ab Ende November ebenfalls an den Stützpunkten des Mobilitätsclubs verfügbar sein. Für Anhänger der analogen Version steht jedoch eine Veränderung bevor: Ab 2027 wird die Vignette ausschließlich digital angeboten. „Die Mehrheit entscheidet sich zwar bereits jetzt für die digitale Vignette, rund ein Viertel bevorzugt aber weiterhin die Klebevariante. Für Personen ohne eigenen Computer oder Internetzugang ist es auch zukünftig möglich, die digitale Vignette direkt am ÖAMTC-Stützpunkt mit Unterstützung der Mitarbeiter:innen zu erwerben“, erklärt Zelenka.

Zu beachten ist: Ein Wechsel von der Klebe- zur digitalen Vignette während der Gültigkeitsperiode ist nur in zwei Ausnahmefällen möglich – bei Bruch der Windschutzscheibe oder bei einem Totalschaden.

In diesen Fällen erfolgt die Umstellung kostenfrei.