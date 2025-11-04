300.000 Euro Schulden: Beliebte Bäckerei steht vor dem Aus?

Die Tradition seit 1933 steht auf wackligen Beinen: Trotz drei Filialen und zwei Konditoreien muss die Kult-Bäckerei „Der Kaiser“ zum zweiten Mal Insolvenz anmelden.

Die Kult-Bäckerei „Der Kaiser“ hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (österreichische Gläubigerschutzorganisation) mitteilt, versucht die Ferry Kaiser GmbH mit ihren Standorten in Bad Sauerbrunn, Mattersburg und Neudörfl trotz der finanziellen Krise den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern summieren sich auf etwa 300.000 Euro. Als Hauptursachen für die wirtschaftlichen Probleme werden Umsatzrückgänge, erhöhte Energiekosten sowie Einschränkungen in der Produktionskapazität angeführt.

Sanierungsplan vorgelegt

Die Insolvenz betrifft insgesamt 27 Beschäftigte des Unternehmens. Gläubiger können ihre Ansprüche ab sofort geltend machen. Die Geschäftsführung strebt an, den Betrieb zu konsolidieren und eine langfristige Zukunftsperspektive zu entwickeln.

Bereits 2014 durchlief das Unternehmen ein Sanierungsverfahren, bei dem die Gläubiger einer Quote von 20 Prozent zustimmten. Auch im aktuellen Fall soll die Geschäftstätigkeit fortgesetzt werden. Den Gläubigern wird erneut ein Sanierungsplan mit einer Rückzahlungsquote von 20 Prozent vorgeschlagen, die binnen zwei Jahren beglichen werden soll.

Lange Tradition

Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1933 gegründet und umfasst heute drei Bäckereifilialen, zwei Konditoreien sowie einen Heurigenbetrieb.