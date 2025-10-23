Rieder Installateur versenkt Millionen – jetzt wackeln die Jobs

Über das Vermögen der Schwaiger Bad & Energie GmbH & Co KG wurde am Landesgericht Ried im Innkreis ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet. Das in Ried im Innkreis ansässige Installationsunternehmen hat laut eigenen Angaben Verbindlichkeiten von rund 1,1 Millionen Euro angehäuft, während die Vermögenswerte nur etwa 300.000 Euro betragen.

Mit der Abwicklung des Verfahrens wurde Rechtsanwalt Dr. Christian Haider beauftragt. Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent angeboten, die innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Plans beglichen werden soll. Die erste Gläubigerversammlung samt Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 17. Juli 2024 angesetzt.

Ursachen der Insolvenz

Das 2008 gegründete Unternehmen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik beschäftigt aktuell zwölf Mitarbeiter. Als Hauptgründe für die wirtschaftliche Schieflage führt die Geschäftsführung drastisch gestiegene Material- und Energiekosten sowie Zahlungsverzögerungen seitens der Kundschaft an.

Trotz eingeleiteter Umstrukturierungsmaßnahmen sei es nicht gelungen, das Unternehmen wieder auf einen stabilen Kurs zu bringen.