Millionen-Jackpot: Diese Zahlen entscheiden über Ihr Glück

Sechs Millionen Euro warten im Jackpot auf glückliche Gewinner. Die aktuellen Lottozahlen sind gezogen – doch die Chance auf den Hauptgewinn bleibt verschwindend gering.

Bei der Mittwochsziehung des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend folgende Gewinnzahlen ermittelt: 4, 14, 19, 26, 35 und 40. Die Superzahl ist die 0. Für das „Spiel77“ wurde der Zahlenblock 0077418 gezogen, während im „Super 6“ die Zahlenkombination 417137 ermittelt wurde. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Der aktuelle Jackpot beläuft sich auf 6 Millionen Euro.

Gewinnchancen und Risiken

Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock informiert, liegt die Wahrscheinlichkeit für sechs Richtige plus Superzahl bei etwa 1 zu 140 Millionen. Die Organisation weist zudem auf das Suchtpotenzial von Glücksspielen hin. Das in Deutschland beliebte Zahlenlotto „6 aus 49“ wird seit 1955 veranstaltet.

Statistisch betrachtet wurde bisher die Zahl 6 am häufigsten aus der Trommel geholt, während die 13 am seltensten gezogen wurde.