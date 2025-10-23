Horror-Nacht: Mann vergewaltigt 20-Jährige stundenlang

Stundenlanger Albtraum in Soest: Ein 37-jähriger Algerier soll eine junge Frau in einem leerstehenden Gebäude missbraucht haben. Der Täter wurde festgenommen.

In der Nacht zum Montag ereignete sich in Soest ein schwerwiegendes Sexualdelikt. Ein 37-jähriger Algerier steht unter Verdacht, eine 20-jährige Frau über mehrere Stunden in einem leerstehenden Gebäude am Hammer Weg sexuell missbraucht zu haben. Der Mann, der in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Soest registriert ist, attackierte auch den Begleiter der Frau, als dieser versuchte einzuschreiten. Der Begleiter wurde bewusstlos geschlagen.

Flucht und Festnahme

Erst nach mehreren Stunden gelang es der Frau und ihrem Lebensgefährten, den Tatort zu verlassen und die Behörden zu alarmieren. Polizeikräfte konnten den Verdächtigen noch am Tatort festnehmen. Die Ermittler stellten fest, dass der Mann während der Tat ein Messer bei sich trug.

Haftbefehl erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde am Montag ein Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen. Die Untersuchungen zu dem Fall laufen weiter.

Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichen derzeit zum Schutz der Opfer keine weiteren Details zum genauen Tathergang oder zu den beteiligten Personen.