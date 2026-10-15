Straßenbahn erfasst offenbar Schüler: Rettungskräfte im Einsatz

Ein lauter Knall, dann Chaos: In Graz wurde ein Schüler von einer Straßenbahn erfasst – der Aufprall hallte bis zum Spielplatz.

In der Grazer Waagner-Biro-Straße wurde am Donnerstag kurz nach 15 Uhr ein Schüler von einer Straßenbahn erfasst. Augenzeugen schilderten gegenüber der Kleinen Zeitung, der Aufprall sei „bis zum Spielplatz zu hören“ gewesen. Die Holding Graz Linien stellte daraufhin den Betrieb der Linie 6 ein und richtete ab der Laudongasse einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Ermittlungen aufgenommen

Unmittelbar nach dem Unfall rückten Rettungskräfte zur Unfallstelle aus und versorgten den verletzten Schüler. Über seinen genauen Gesundheitszustand lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

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Der Vorfall zog erhebliche Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich nach sich.

Die Holding Graz Linien reagierte zügig mit der Einrichtung des Ersatzverkehrs.