3.000 Euro für ein Fußballtrikot: So teuer wird’s mit Rapper-Autogramm

Ein Rapper, ein Weltklub und ein Trikot für 3.000 Euro – diese Kollaboration sprengt alle gewohnten Grenzen des Fußballmarketings.

Der FC Barcelona sorgt mit einer ungewöhnlichen Kooperation für Aufsehen: Gemeinsam mit dem Rapper Tyler, the Creator bringt der spanische Fußballklub limitierte Sondertrikots auf den Markt. Der Preis für ein Exemplar liegt bei 500 Euro – wer zusätzlich die Unterschrift des Künstlers haben möchte, zahlt 3.000 Euro.

Tylers Label als Sponsor

Hinter der Zusammenarbeit steckt Tylers eigenes Modelabel „Golf“, das im Zuge der Partnerschaft auch die Rolle des Brustsponsors übernimmt – eine Position, die zuvor Spotify innehatte. Die neuen Trikots werden in zwei Ausführungen erhältlich sein: in den traditionellen Farben des FC Barcelona sowie in einer hellblauen Variante.

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Als Präsentationstermin wurde der Clásico am 25. Oktober gewählt – eines der meistbeachteten Spiele im europäischen Vereinsfußball.