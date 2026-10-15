Gesund älter werden: Was neue Bluttests über deinen Körper verraten

Longevity und Stressregulation im Blickfeld: Preventomed bringt zwei neue Testangebote auf den Markt.

Preventomed, eine auf Labordiagnostik spezialisierte Marke, erweitert ab dem 1. Oktober 2026 ihr Angebot um zwei neue Untersuchungsreihen. Mit gezielten Tests zu Longevity und Stressregulation sollen Nutzerinnen und Nutzer ergänzende Einblicke in ihren Gesundheitszustand gewinnen. Verfügbar sind die Angebote über die Website von Preventomed sowie bei ausgewählten Ärztinnen, Ärzten und Laboren in Wien und im Burgenland.

Longevity & Stress

Der sogenannte Longevity-Test richtet sich an alle, die nicht nur ein langes, sondern vor allem ein gesundes Leben anstreben. Im Mittelpunkt stehen biologische Marker, die Hinweise auf Entzündungsprozesse und mögliche gesundheitliche Risiken liefern können – darunter der hochsensitive CRP-Wert (Entzündungsmarker im Blut), die Erythrozytenverteilungsbreite (Streuung der roten Blutkörperchen) sowie Apolipoproteine (fetttransportierende Eiweiße). Preventomed weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Laborwerte eine umfassende ärztliche Untersuchung nicht ersetzen.

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Neben dem Longevity-Bereich widmet sich Preventomed auch dem Thema Stress. Ein speziell entwickelter Cortisol-Test soll Aufschluss über die hormonelle Stressregulation geben. Da der Cortisolspiegel im Tagesverlauf und in Abhängigkeit von körperlicher sowie psychischer Belastung schwankt, kommt den Messbedingungen bei dieser Untersuchung eine besondere Bedeutung zu.

Expertenstimme

Dr. Florian Mayer, Facharzt für medizinische und chemische Labordiagnostik, bringt den Mehrwert solcher Blutuntersuchungen auf den Punkt: „Eine Smartwatch zeigt Ihnen, wie viele Schritte Sie heute gegangen sind. Ob sich in Ihrem Körper still eine Entzündung oder ein Stoffwechselproblem entwickelt, zeigt sie Ihnen nicht – dafür benötigt es Untersuchungen des Blutes.“