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Comeback

Rock trifft Hip-Hop: Aerosmith feiern ihr Comeback mit Überraschungsgästen

Rock trifft Hip-Hop: Aerosmith feiern ihr Comeback mit Überraschungsgästen
Foto: epa/NILS MEILVANG
1 Min. Lesezeit |

Zwei Jahre Stille, dann ein großes Comeback: Aerosmith meldet sich mit einem Auftritt zurück, der Geschichte schreiben könnte.

Nach zweijähriger Bühnenpause kehrt die US-Rockband Aerosmith mit zwei Auftritten am Hollywood Bowl in Los Angeles zurück. Geplant sind die Konzerte am 29. Oktober sowie am 1. November – unter dem Titel „California, Dream On: Aerosmith & Friends“, eine Anspielung auf die berühmte Ballade der Band aus dem Jahr 1973.

Prominente Gäste

Als besondere Gäste werden die Hip-Hop-Gruppe Run DMC auf der Bühne erwartet. An ihrer Seite stehen Leadsänger Steven Tyler und Leadgitarrist Joe Perry – ein Aufeinandertreffen, das Fans beider Musikrichtungen gleichermaßen ansprechen dürfte.

Mit der Wahl des Hollywood Bowl in Los Angeles setzen Aerosmith ein bewusstes Zeichen: Der legendäre Freiluftschauplatz gilt als eine der bedeutendsten Konzertbühnen der Vereinigten Staaten. Für das Publikum bietet sich damit die Gelegenheit, die Band in Originalbesetzung gemeinsam mit ihren angekündigten Gästen live zu erleben.

Für das Publikum bietet sich damit die Gelegenheit, die Band in Originalbesetzung gemeinsam mit ihren angekündigten Gästen live zu erleben.

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