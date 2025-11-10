Schlägerei: 16-jähriger Bosnier rast mit Auto in Menschenmenge

Ein Verkehrsunfall in Bosnien eskalierte völlig: Nach einer Schlägerei steuerte ein mutmaßlich minderjähriger Fahrer sein Auto gezielt in eine Menschengruppe.

Nach Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall in Trnovi bei Velika Kladusa (Stadt in Bosnien-Herzegowina) nahm eine dramatische Wendung, als die Beteiligten nach dem Zusammenstoß handgreiflich wurden und schließlich versuchten, Menschen mit ihrem Fahrzeug zu überfahren. In sozialen Netzwerken verbreiteten sich verstörende Videoaufnahmen des Vorfalls.

Der Konflikt begann, als ein VW Golf auf die Gegenfahrbahn geriet und einen Unfall verursachte. Die beiden Insassen des Golfs hielten anschließend an einer nahegelegenen Ausweichstelle, wo sich die Situation rasch zuspitzte. Was als Wortwechsel begann, artete schnell in eine handfeste Auseinandersetzung aus. Dabei gerieten die Golf-Insassen sogar mit dem Fahrer eines grauen Wagens aneinander, der am ursprünglichen Unfall gar nicht beteiligt war.

⇢ Taxi-Horror in Ottakring: Fahrer aus Wrack geschnitten



Eskalation der Gewalt

Wie auf den im Internet kursierenden Videos zu sehen ist, erhielt der Golf-Fahrer während der Rauferei einen Schlag und ging zu Boden. Daraufhin setzte sich sein Begleiter ans Steuer, startete den Motor und raste mit Vollgas auf die Gruppe zu, mit der sie sich zuvor gestritten hatten. Nach einem Wendemanöver fuhr er erneut auf die Menschen zu.

⇢ Hooliganschlacht am Bahnhof: Pfefferspray-Einsatz gegen 680 Vermummte (VIDEO)



Familiäres Duo

Nach Angaben von Augenzeugen handelte es sich bei den Golf-Insassen um Vater und Sohn, wobei der Sohn vermutlich noch minderjährig ist. Der Mann im roten Trainingsanzug – mutmaßlich der Vater – war zunächst in die körperliche Auseinandersetzung verwickelt, bevor er niedergeschlagen wurde.

Sein Sohn übernahm daraufhin das Steuer und fuhr gezielt auf die Gruppe zu, wobei er mindestens einen Fußgänger erfasste. Der Verletzte wurde ersten Informationen zufolge in ein Krankenhaus nach Karlovac (kroatische Stadt) gebracht.