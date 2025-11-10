Taxi-Horror in Ottakring: Fahrer aus Wrack geschnitten

Drei Verletzte, ein zerstörtes Verkehrsschild und ein rätselhafter Airbag-Ausfall – der Kreuzungscrash in Ottakring hinterlässt nicht nur Blechschaden.

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Ottakring sind am Sonntagnachmittag drei Personen verletzt worden, darunter ein Taxifahrer schwer. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Herbststraße/Kreitnergasse, wobei die genaue Unfallursache noch Gegenstand der Ermittlungen ist.

Der 41-jährige Taxilenker erlitt Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn die Berufsrettung in ein Krankenhaus. Seine 43-jährige Mitfahrerin kam mit leichten Blessuren davon und wurde in häusliche Pflege entlassen.

Schwere Kollision

Im zweiten Unfallfahrzeug blieb der 22-jährige Fahrer unverletzt, während sein 47-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen an der rechten Hand davontrug. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Privatwagen von der Fahrbahn ab, riss ein Verkehrsschild aus seiner Verankerung und prallte gegen ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug. Auffällig war, dass die Airbags im Taxi nicht auslösten.

⇢ Drama in der Nacht: Auto überschlägt sich mehrfach – Fahrer tot



Die Polizei hat die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.