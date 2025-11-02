Drama in der Nacht: Auto überschlägt sich mehrfach – Fahrer tot

Ein nächtlicher Überschlag mit fatalen Folgen: In Tresdorf endete ein dramatischer Unfall für einen 48-jährigen Autofahrer tödlich, während sein Beifahrer überlebte.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in Tresdorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug überschlug sich aus bislang nicht geklärten Gründen mehrfach und blieb schließlich auf einem Holzzaun hängen. Für den 48-jährigen Lenker endete der Unfall tödlich.

Gegen 5.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Unfallstelle auf der Mölltalstraße gerufen. Laut Alarmierung waren Personen in einem mehrfach überschlagenen Fahrzeug eingeklemmt. Die eintreffenden Feuerwehrleute mussten sowohl den 48-jährigen Fahrer als auch seinen 24-jährigen Beifahrer aus dem Wrack bergen.

Tragischer Ausgang

Der Lenker war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar und erlag später seinen schweren Verletzungen.

Der jüngere Mitfahrer kam mit leichten Blessuren davon.