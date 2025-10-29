Autofahrer überschlägt sich mit Mietauto!

Mit einem lauten Knall beginnt der Morgen in der Leopoldstadt: Ein Leih-Opel überschlägt sich nach einer Kollision. Der Fahrer entkommt wie durch ein Wunder.

In der Rotensterngasse in Wien-Leopoldstadt ereignete sich laut Heute am frühen Mittwochmorgen ein spektakulärer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Leih-Opel Mokka verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte der Wagen mit einem anderen Auto und überschlug sich.

Trotz des dramatischen Unfallhergangs hatte der Fahrer enormes Glück. Er konnte sich selbständig aus dem stark beschädigten Stadtgeländewagen befreien und blieb offenbar unverletzt. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, werden derzeit noch untersucht.

Feuerwehreinsatz bestätigt

Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer bestätigte gegenüber „Heute“ den Einsatz. „Die Kollegen wurden um 5.44 Uhr zu einem Verkehrshindernis alarmiert. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet“, so Hofbauer weiter.

