Das steckt wirklich hinter der Abkürzung „WC“!

Hinter den zwei Buchstaben WC verbirgt sich mehr als nur ein alltäglicher Begriff. Die Geschichte des Wasserklosetts führt ins britische Königreich und beginnt mit einer Revolution.

Die Abkürzung WC begegnet uns täglich, doch kaum jemand kennt ihre tatsächliche Herkunft. Während viele Menschen den Begriff synonym zu „Toilette“ verwenden – was grundsätzlich korrekt ist – verbirgt sich hinter diesen zwei Buchstaben eine interessante Geschichte. Die wenigsten könnten auf Anhieb erklären, wofür WC eigentlich steht.

Der Ursprungsbegriff „water closet“ (Wasserklosett) geht auf eine britische Erfindung zurück. Der englische Dichter Sir John Harrington gilt als Schöpfer dieser sanitären Einrichtung. Obwohl bereits zuvor verschiedene Toilettensysteme existierten, war Harringtons Neuerung revolutionär: Er integrierte erstmals fließendes Wasser in die Konstruktion.

Britische Innovation

Dies erklärt den ersten Teil des Begriffs – „water“. Der zweite Teil – „closet“ – bezieht sich auf die damalige Bauweise. Da die neuen Wassertoiletten häufig nachträglich in bereits vollständig eingerichteten Badezimmern installiert wurden, platzierte man sie in schrankartige Konstruktionen. So entstand die Bezeichnung „water closet“, die später zur allseits bekannten Abkürzung WC verkürzt wurde.

Die englische Bezeichnung „water closet“ lässt sich nahezu wörtlich mit „Wasserklosett“ übersetzen. Interessanterweise bedeutet „closet“ im Englischen auch Kleiderschrank. Der Begriff „water closet“ stellt die ursprüngliche und korrekte Bezeichnung für eine Toilette dar.

Französische Wurzeln

Das Wort „Toilette“ hat hingegen französische Wurzeln. Es leitet sich vom französischen Wort für „Tuch“ ab – eine euphemistische Umschreibung für den eigentlichen Zweck des Ortes. Ursprünglich bezog sich der Begriff auf Räume zum Ankleiden und Frisieren, in denen man sich herrichten und erfrischen konnte.

In der heutigen Zeit haben sich beide Begriffe – sowohl „Toilette“ als auch „WC“ – in fast allen Ländern als gängige Bezeichnungen etabliert. Heute nutzen manche den Begriff für das gesamte Badezimmer, während andere damit ausschließlich die Gästetoilette bezeichnen.

Mediziner warnen vor gesundheitlichen Risiken, die mit übermäßig langem Sitzen auf dem WC verbunden sein können.