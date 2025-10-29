Einkaufszentrum: Bosnier wird im LIft eingeklemmt – tot

Dramatische Szenen in einem Einkaufszentrum in Bosnien und Herzegowina: Ein Mann gerät in einen Lastenaufzug und wird tödlich verletzt. Die Ermittlungen laufen.

In einem Kaufhaus in Tuzla kam es am Dienstagmorgen zu einem tragischen Zwischenfall. Ein Mann verlor sein Leben, nachdem er in einem Lastenaufzug eingeklemmt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 8:45 Uhr im Einkaufszentrum „Tuzlanka“.

Die Kantonsstaatsanwaltschaft bestätigte den tödlichen Vorfall. Nach inoffiziellen Medienberichten wurde das Opfer zwischen den Türen des Warenaufzugs eingeklemmt. Unmittelbar nach dem Unglück trafen Rettungskräfte und Polizei am Unglücksort ein.

Laufende Ermittlungen

Derzeit untersuchen der diensthabende Staatsanwalt und Ermittler der Kriminalabteilung der Polizeidirektion Tuzla gemeinsam die genauen Umstände des Unfalls.

Die Behörden kündigten an, nach Abschluss der Ermittlungsarbeiten weitere Details zum Unglückshergang bekanntzugeben.