Spanner-Skandal in Vorarlberg: Ex-Funktionär filmte Spielerinnen in Kabine

Ein Skandal erschüttert den Vorarlberger Fußball: Ein ehemaliger Funktionär des SCR Altach soll Spielerinnen heimlich in der Umkleidekabine gefilmt haben.

Gegen einen ehemaligen Funktionär des SCR Altach laufen derzeit Ermittlungen. Der Vorarlberger Fußballklub bestätigte dies am Dienstagabend in einer offiziellen Stellungnahme. Wie die Vorarlberger Nachrichten berichten, steht der Ex-Mitarbeiter unter Verdacht, Spielerinnen des Frauenteams mit einer versteckten Kamera in der Umkleidekabine gefilmt zu haben.

Zu den genauen Anschuldigungen machte der Verein keine detaillierten Angaben. Der SCR Altach versicherte, vollumfänglich mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten und kündigte zudem konkrete Präventionsmaßnahmen an.

Opferschutz im Fokus

Bei der Aufarbeitung des Vorfalls setzt der Klub nach eigenen Angaben auf eine „enge Abstimmung mit professionellen Opferschutzeinrichtungen“.