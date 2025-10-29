Gasalarm: 700 Haushalte stundenlang ohne Strom

Bauarbeiten mit dramatischen Folgen: Ein beschädigtes Gasrohr löste in Feldkirchen einen Großeinsatz aus. Ein Gebäude füllte sich komplett mit Gas, 700 Haushalte saßen im Dunkeln.

Sirenenalarm erschütterte am Montagabend das Ortszentrum von Feldkirchen an der Donau. Gegen 18.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Gasaustritt alarmiert, nachdem bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war. Das Gas strömte unmittelbar und unkontrolliert aus. Die an der Baustelle tätigen Arbeiter handelten umgehend, setzten einen Notruf ab und alarmierten die zuständigen Behörden.

Gefährliche Situation

Die Situation verschärfte sich, als festgestellt wurde, dass ein Gebäude im Zentrum bereits vollständig mit Gas gefüllt war. Experten der Netz OÖ (oberösterreichischer Netzbetreiber) forderten daraufhin Unterstützung durch die Berufsfeuerwehr Linz an, die mit einem explosionsgeschützten Ventilator anrückte. Mit diesem Spezialgerät konnte das ausgetretene Gas systematisch abgesaugt werden.

Stromabschaltung nötig

Als Sicherheitsmaßnahme wurde in der Umgebung die Stromversorgung unterbrochen, um jegliche Funkenbildung zu verhindern. Rund 700 Haushalte waren vorübergehend ohne Elektrizität. Nach sorgfältigen Messungen konnte der Strom im Umkreis von 300 Metern schrittweise wieder zugeschaltet werden. Gegen 22.30 Uhr verfügten fast alle betroffenen Gebäude wieder über Strom – mit Ausnahme des direkt betroffenen Objekts, das weiterhin abgeschaltet blieb.

Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz schließlich um 0.30 Uhr.