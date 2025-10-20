Feuer-Drama in Villach: 32 Bewohner mitten in der Nacht evakuiert

In der Nacht zum Montag mussten 32 Personen aus einem Wohnhaus in Villach evakuiert werden. Gegen 1.00 Uhr ging bei der Feuerwehrleitstelle Villach ein Notruf ein, der eine massive Rauchentwicklung im Stiegenhaus eines Mehrparteiengebäudes im Stadtteil Villach-Perau meldete. Die Leitstelle setzte umgehend die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwillige Feuerwehr Perau in Marsch.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Rauch aus dem Keller bereits im gesamten Treppenhaus ausgebreitet, wie die Hauptfeuerwache Villach später mitteilte. Während einige Bewohner das Gebäude bereits selbständig verlassen hatten, wurden weitere von den Feuerwehrleuten aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen und das Gebäude durchlüften. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Löscharbeiten im Keller

Die Feuerwehrleute rückten mit schwerem Atemschutz vor. „Mit mehreren Löschleitungen und Unterstützung durch Wärmebildkameras konnte der Brandherd schließlich lokalisiert und eingedämmt werden“, erklärte Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach. Mit Hochleistungslüftern wurde der Rauch aus dem Gebäude geblasen. Zudem überprüften die Einsatzkräfte den Keller und das Stiegenhaus mit einem Mehrgasmessgerät auf gesundheitsgefährdende Kohlenmonoxid-Konzentrationen.

Nach Abschluss aller Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen durften die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der gesamte Einsatz dauerte etwa zweieinhalb Stunden.

Laut Feuerwehr hat die Kriminalpolizei Villach inzwischen Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.