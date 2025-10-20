Serbiens Mega-Star packt aus: „Habe jeden Partner betrogen!“ (FOTO)

Mit unerwarteter Offenheit plaudert Jelena Karleusa über ihr Liebesleben und überrascht mit einem Geständnis: Die Sängerin hat jeden ihrer Partner betrogen.

Jelena Karleusa sorgte im Podcast „Bunker“ von Luna Djogani für Aufsehen mit überraschend offenen Einblicken in ihr Liebesleben. Als Luna sie während eines Spiels fragte, ob sie jemals einen Partner betrogen habe, antwortete die Sängerin mit entwaffnender Ehrlichkeit.

„Ich habe tatsächlich jeden meiner Partner betrogen„, gestand Karleusa lachend. „Ich habe sie alle geliebt, aber gleichzeitig auch diejenigen, mit denen ich sie hintergangen habe. Die Männer, mit denen ich fremdging, wurden später meine neuen Partner.“ Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: „Mein Herz funktioniert wie ein Linienbus – für jeden, der einsteigt, ist Platz.„

Verletzungen als Auslöser

Die Künstlerin erklärte ihre Handlungen mit emotionalen Verletzungen durch ihre Partner. „Ich habe von Männern brutalste Kränkungen erfahren, die mich an den Punkt brachten, wo ich sie betrügen und verlassen wollte“, schilderte sie. „Nie habe ich jemanden hintergangen, wenn alles harmonisch lief. Der Mann musste mir vorher wirklich Böses antun und mich tief verletzen. Mein Fremdgehen war oft eine Reaktion auf Verletzungen – eine Art Beweis, dass ich es kann, und eine Form der Bestrafung.“

Amüsante Anekdote

Im weiteren Gesprächsverlauf teilte Karleusa auch eine amüsante Anekdote aus ihrer Vergangenheit. „Vor etwa zwanzig Jahren saß ich beim Abendessen, als plötzlich eine Nachricht einging – aber nicht von Toni Cetinski“, erzählte sie schmunzelnd. „Sie kam von unserem geschätzten Kollegen Sasa Matic, der mir schrieb: ‚Du siehst heute Abend bezaubernd aus.‚ Das war kein Scherz. Sasa behauptet immer, er könne genau spüren, wann eine attraktive Frau in seiner Nähe ist.“

