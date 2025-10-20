Stadionbrücke gesperrt: Diese Straßenbahn-Linie wird verlängert

Monatelange Sperre, Umleitungen und geteilte Buslinien: Die Wiener Stadionbrücke wird ab Oktober 2025 zur Großbaustelle – mit weitreichenden Folgen für den Verkehr.

Von Oktober bis November 2025 wird die Stadionbrücke in Wien aufgrund umfangreicher Gleis- und Straßenbauarbeiten teilweise gesperrt. Die Wiener Linien haben einen durchgehenden Schichtbetrieb angekündigt, um die Beeinträchtigungen zeitlich zu begrenzen. Zwischen dem 24. und 30. Oktober müssen Autofahrer in beiden Richtungen mit einer Vollsperre rechnen und werden über die Rotundenbrücke umgeleitet.

Ab dem 31. Oktober wird die Fahrtrichtung vom Autobahnknoten A23/A4 in Wien-Landstraße wieder freigegeben.

Buslinien-Änderungen

Die Buslinien sind von den Bauarbeiten ebenfalls betroffen. Der 80A verkehrt während der Bauphase auf zwei getrennten Teilstrecken – einerseits zwischen Praterstern und Lukschgasse, andererseits zwischen Neu Marx und Schlachthausgasse. Ab November wird eine Umleitung über die Erdberger Lände eingerichtet, wobei Einschränkungen bis Sommer 2026 bestehen bleiben.

Beim Bus 77A bleibt die Umleitung über die A23 bestehen, mit der Besonderheit, dass die Haltestelle Ludwig-Koessler-Platz nur in stadtauswärtiger Richtung bedient wird. Die Straßenbahnlinie 18 endet vorübergehend in St. Marx. Fahrgäste können auf alternative Verbindungen wie U3, 71, 74A, 77A, 80A und S7 ausweichen.

Linie 18 verlängert

Nach Abschluss der Arbeiten an der Stadionbrücke folgt die Erneuerung der Gleise in der Stadionallee. Das Gesamtprojekt soll im Herbst 2026 abgeschlossen sein – dann wird die verlängerte Linie 18 von der U2 Station Stadion über Meiereistraße und Schlachthausgasse bis zur U6 Burggasse-Stadthalle durchgehend verkehren.

Detaillierte Informationen zu Baustelle und Fahrplanänderungen stehen auf der Website wienerlinien.at/neubau/linie-18-verlaengerung zur Verfügung.