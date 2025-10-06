Öffi-Kollaps in Wien? Mega-Sperre trifft tausende Pendler

Die Großbaustelle zwischen Hauptbahnhof und Praterstern stellt Pendler vor neue Herausforderungen.

Im Zuge des S-Bahn Wien Upgrades steht eine bedeutende Bauphase bevor: Von Anfang September 2026 bis Ende Oktober 2027 wird die Stammstrecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Praterstern für insgesamt 14 Monate nicht befahrbar sein. Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms, das seit 2023 läuft und die Wiener Schieneninfrastruktur zukunftssicher machen soll. Während der Sperre werden zahlreiche Bauwerke saniert, darunter Viadukte in Wien-Leopoldstadt und Wien-Landstraße sowie die Einschnittsmauern entlang der Linken und Rechten Bahngasse. Zusätzlich erfolgt eine Verlängerung der Bahnsteige in den Stationen Quartier Belvedere und Rennweg.

Alternatives Verkehrskonzept

Um die Einschränkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten, entwickeln ÖBB, Stadt Wien und Wiener Linien gemeinsam ein alternatives Verkehrskonzept. Die ÖBB haben bereits angekündigt, dass ein klassischer Schienenersatzverkehr mit Bussen nicht realisierbar sein wird. Stattdessen sollen Pendler auf das städtische Öffi-Netz ausweichen.

Die Wiener Linien planen entsprechende Anpassungen: Taktverdichtungen, eine Verstärkung der Straßenbahnlinie O sowie eine Verlängerung der Linie 18 bis zum Ernst-Happel-Stadion. Ergänzend richten die ÖBB einen Direktshuttle zwischen Wien-Meidling und der U4-Station Längenfeldgasse ein.

Bauplan-Details

Während der Hauptsperre wird die Haltestelle Wien St. Marx als Wendebahnhof fungieren. Die S7 vom Flughafen Wien-Schwechat wird dort enden beziehungsweise starten. Nach aktueller Planung wird der REX 7 über den Wien Hauptbahnhof in den Süden umgeleitet.

Das Gesamtprojekt soll bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 abgeschlossen sein. Den Abschluss der Bauarbeiten bildet eine weitere, etwa zweimonatige Sperre zwischen Rennweg und Wien-Meidling im Jahr 2027.

Bereits in diesem Sommer wurden Arbeiten im Abschnitt zwischen Wien-Floridsdorf und Wien Praterstern durchgeführt, die nächste Bauphase folgt 2026.