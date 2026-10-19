Ein Wiener ist jetzt Millionär: 1,2 Millionen Euro beim Lotto gewonnen

Wien hat einen neuen Lotto-Millionär und ein cleveres Spielsystem machte den Unterschied zum großen Jackpot.

Bei der Sonntagsziehung des österreichischen Lottos hat eine Person aus Wien einen Solo-Sechser gelandet und damit 1,2 Millionen Euro gewonnen.

Möglich wurde der Haupttreffer durch das System 3/05, das neben dem Millionengewinn auch zusätzliche Ausschüttungen von rund 7.800 Euro in Form von sechs Fünfern und drei Vierern erzeugte. Drei weitere Gewinner aus Wien, Oberösterreich und dem Burgenland kassierten beim Fünfer mit Zusatzzahl jeweils 24.300 Euro.

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LottoPlus-Ausblick

Bei LottoPlus blieb ein Sechser aus: Bei der ersten Ziehung teilten sich 28 Personen die Gewinne und erhielten je rund 4.300 Euro, bei der zweiten Ziehung gingen 29 Teilnehmer mit je 4.200 Euro nach Hause.

Bei der kommenden Mittwochsziehung stehen bei LottoPlus jeweils 90.000 Euro für einen Sechser in Aussicht. Der Joker wartet mit einem Doppeljackpot von etwa 450.000 Euro auf – trifft an diesem Abend nur eine einzige Person, erhöht sich die Summe um 30 Prozent auf knapp 600.000 Euro.

Moderiert wird die Ziehung von Thomas May.