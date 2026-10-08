Vier Runden kein Treffer: Jetzt wartet ein Millionen-Jackpot auf dich

Vier Runden, kein Gewinner – beim österreichischen Lotto wächst der Jackpot auf satte 4,2 Millionen Euro an.

Am Sonntag steht beim österreichischen Lotto ein Vierfachjackpot auf dem Spiel – mit einer erwarteten Gewinnsumme von rund 4,2 Millionen Euro.

Weil auch bei der Mittwochsziehung kein Teilnehmer die sechs richtigen Zahlen traf, geht der Hauptgewinn zum vierten Mal in Folge leer aus. Die Spannung vor der nächsten Ziehung am Sonntag steigt damit erheblich.

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LottoPlus-Gewinne

Auch bei LottoPlus warten am Sonntag beträchtliche Summen auf die Gewinner. Die Österreichischen Lotterien haben den Sechser-Gewinn auf insgesamt eine Million Euro festgesetzt, aufgeteilt auf beide Ziehungen zu je 500.000 Euro.

Bei der Mittwochsziehung sicherte sich ein Teilnehmer aus Niederösterreich als einziger Gewinner einen Solo-Sechser im Wert von rund 132.000 Euro. Darüber hinaus erzielten 59 LottoPlus-Fünfer jeweils mehr als 3.100 Euro.

Joker-Doppeljackpot

Den Joker-Doppeljackpot teilten sich am Mittwoch zwei Spielerinnen oder Spieler – eine Person aus Wien, eine weitere aus der Steiermark –, die jeweils mehr als 264.000 Euro gewannen.