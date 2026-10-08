Massiver Angriff an Putins Geburtstag: 32 Opfer – auch mehrere Kinder getötet

Raketen treffen Wohnhäuser, Kinder sterben und das ausgerechnet in einer Nacht, die in Russland gefeiert wird.

In der Nacht auf Mittwoch erschütterte ein massiver russischer Raketenangriff mehrere ukrainische Städte und hinterließ eine Spur der Verwüstung: Mindestens 32 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Besonders schwer traf es die Stadt Pryluky, wo eine Rakete direkt in ein Wohnhaus einschlug. Unter den Todesopfern befinden sich mehrere Kinder.

Angriff auf Städte

Pryluky, rund 120 Kilometer östlich von Kiew gelegen, verzeichnete allein 22 Todesopfer. Darüber hinaus wurden Opfer aus Kiew, Olexandrija und Krementschuk gemeldet. Auch in der Hauptstadt selbst wurde ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen.

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Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass die Angriffe gezielt auf die Energieinfrastruktur des Landes abzielten, was in fünf Regionen zu Notabschaltungen im Stromnetz führte.

Putins Geburtstag

Die russischen Streitkräfte setzten insgesamt rund 70 Raketen ein, von denen die ukrainische Luftabwehr 39 abfangen konnte. Die Angriffe fielen auf den Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin – ein Umstand, den Selenskyj öffentlich kommentierte: „Das ist die Art von Geburtstagsgeschenk, das Putin sich selbst gemacht hat: die Tötung von Kindern, die Tötung von Menschen.“

Die Ukraine reagierte ihrerseits mit Gegenangriffen auf russische Ziele.