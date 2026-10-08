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Krankenhausdiebstahl

Wien: 82-Jährige im Krankenhaus bestohlen – Mitpatient stoppt Täter

Wien: 82-Jährige im Krankenhaus bestohlen – Mitpatient stoppt Täter
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Krankenhaus als Tatort: In Wien-Favoriten bestahl ein Mann eine 82-jährige Patientin – doch ein aufmerksamer Zeuge stoppte ihn.

Im Krankenhaus Wien-Favoriten ist am Dienstag ein 47-jähriger Mann festgenommen worden, dem vorgeworfen wird, eine 82-jährige Patientin bestohlen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Während die betagte Frau im Krankenhaus behandelt wurde, beobachtete ein Mitpatient den mutmaßlichen Diebstahl und schlug Alarm. Daraufhin verständigten Krankenhauspersonal und Sicherheitsdienst umgehend die Polizei.

Schnelle Festnahme

Noch bevor die Beamten eintrafen, gelang es dem Sicherheitspersonal, den 47-jährigen Verdächtigen aufzuhalten. Bei der anschließenden Überprüfung wurde das Mobiltelefon der Patientin bei ihm gefunden, ebenso Bargeld in dreistelliger Höhe.

Nach der polizeilichen Festnahme und der Sicherstellung der entwendeten Gegenstände wurde der Mann zunächst in Gewahrsam genommen.

Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er nach der Anzeigenerstattung jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

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