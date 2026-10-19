Erst 16 und 17 Jahre alt: Zwei Jugendliche sterben bei schwerem Unfall

Zwei Teenagerleben enden in einer Kurve und hinterlassen eine Gemeinde in tiefer Trauer. Die Nacht in Pabing hat alles verändert.

Kurz vor Mitternacht verloren in Nußdorf am Haunsberg im Salzburger Flachgau zwei junge Menschen ihr Leben. Ein 17-jähriger Fahrer geriet auf der alten Bundesstraße in Pabing in einer Linkskurve mit seinem 3er-BMW ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Eine 16-Jährige aus Lamprechtshausen und ein 17-Jähriger aus Elixhausen kamen dabei ums Leben.

Eine 18-jährige Rumänin erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer selbst sowie sein gleichaltriger Beifahrer kamen mit leichten Blessuren davon.

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Ermittlungen laufen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob überhöhte Geschwindigkeit oder eine zum Unfallzeitpunkt nasse Fahrbahn ursächlich für den Unfall waren. Der Sachverständige Gerhard Kronreif analysiert die Unfallstelle, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Ein Alkotest beim Fahrer ergab keinen Befund.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen grob fahrlässiger Tötung nach Paragraph 81 des Strafgesetzbuchs eingeleitet. Zudem wurde eine Obduktion der beiden Todesopfer angeordnet.

Trauer in Pabing

Am Unfallort in Pabing fanden sich in den Stunden nach dem Unglück zahlreiche Freunde, Angehörige und Anteilnehmende ein, um Kerzen, Blumen und Fotos niederzulegen. Der Zulauf war derart groß, dass die Straße vorübergehend gesperrt werden musste.

Laut den Salzburger Nachrichten ist die Betroffenheit unter den Hinterbliebenen tief. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes war vor Ort, um die Trauernden zu begleiten. Eine ältere Frau wandte sich an die anwesenden Journalisten mit den Worten: „Lassen Sie die Jugendlichen in Ruhe, sie sind in tiefer Trauer.“