Über 264.000 Krankenstände: Immer mehr Österreicher sind krank

Herbst in Österreich und das Gesundheitssystem spürt es deutlich. Die neuesten Zahlen zeigen, wohin die Reise geht.

Mit dem Beginn der kälteren Jahreszeit steigt in Österreich die Zahl der Krankmeldungen spürbar an. In der Kalenderwoche 42 wurden österreichweit 264.769 Krankmeldungen erfasst – ein leichter Zuwachs gegenüber der vorangegangenen Woche. Den größten Anteil daran haben grippale Infekte mit 64.211 gemeldeten Fällen.

Auch Influenza-Erkrankungen nahmen zu: Die Zahl der entsprechenden Krankenstände kletterte innerhalb einer Woche von 606 auf 746. Das Bundesland mit den meisten Abmeldungen ist Wien, wo 73.120 Krankmeldungen registriert wurden.

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Anstieg gegenüber Vorjahr

Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres zeigt sich bei grippalen Infekten ein klarer Aufwärtstrend. Damals wurden 61.720 Krankenstände wegen Atemwegserkrankungen gezählt – heuer sind es 2.491 Fälle mehr. Neben Wien weisen auch Niederösterreich und Oberösterreich erhöhte Krankmeldungszahlen auf.

Covid-19-Rückgang

Ein deutlich anderes Bild ergibt sich bei Covid-19: Hier wurden in der Kalenderwoche 42 lediglich 400 Krankenstände verzeichnet. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 4.699 – der Rückgang beläuft sich damit auf rund 91 Prozent.

Seit dem 1. Juli 2023 gilt Covid-19 in Österreich nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung, was die statistische Einordnung der aktuellen Zahlen erschwert.

Um dennoch ein verlässlicheres Bild der tatsächlichen Infektionslage zu erhalten, wird zunehmend auf das österreichische Abwassermonitoring zurückgegriffen.