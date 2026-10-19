Fahrversuch ohne Führerschein: Syrer rammen Loch in Flughafenzaun (VIDEO)

Ein Loch im Sicherheitszaun, Hubschrauber, Drohnen und am Ende eine überraschend banale Erklärung für den Großeinsatz.

Am Wochenende sorgte ein beschädigter Sicherheitszaun am Flughafen Leipzig-Halle für einen umfangreichen Polizei- und Sicherheitseinsatz. Erst am Sonntagabend löste sich die Ungewissheit über die Ursache auf, als sich zwei Männer freiwillig bei der Leipziger Polizei meldeten und den Schaden gestanden.

Fahrversuch endet fatal

Ein 20-jähriger Mann ohne gültigen Führerschein hatte auf dem Gelände in der Nähe des Flughafens Fahrversuche unternommen und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren – mit dem Ergebnis, dass ein großes Loch im Sicherheitszaun entstand. Sein 32-jähriger Begleiter, ebenfalls ohne Fahrerlaubnis, saß auf dem Beifahrersitz. Beide Männer stammen aus Syrien. Die Polizei stufte ihre Aussagen als glaubwürdig ein. Erschwerend für die Ermittlungen war, dass der Vorfall von keiner Überwachungskamera festgehalten worden war.

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Großer Sicherheitseinsatz

Die Entdeckung des Lochs hatte zuvor erhebliche Sicherheitsmaßnahmen ausgelöst. Einsatzkräfte durchsuchten das Gelände mit Hubschraubern und Drohnen nach möglichen unbefugten Personen. Der Betrieb auf der Nordpiste des Flughafens wurde vorübergehend eingestellt, während die Südpiste weiterhin in Betrieb blieb.

SECURITY ALERT AT LEIPZIG/HALLE AIRPORT AFTER VEHICLE SUSPECTED OF BREACHING PERIMETER FENCE A security incident at Leipzig/Halle Airport (LEJ), Germany, triggered a major police operation late on Saturday, October 17, after damage was discovered along the airport’s perimeter fence shortly before 11 p.m. local time. According to Leipzig Police and reports from German news agency dpa, investigators believe a vehicle most likely drove through the fence. However, the vehicle and its occupants have not been located, and the circumstances remain under investigation. Key developments: 🔹 The airport’s north runway was temporarily closed while security checks were carried out.

🔹 Federal Police and Saxony state police searched the airport grounds but initially found no unauthorized persons or suspicious objects.

🔹 Operations continued using the south runway, avoiding a complete airport shutdown.

🔹 The north runway was reopened at approximately 2 p.m. local time on Sunday, October 18, after security checks were completed.

🔹 Investigators are examining all possibilities, including an accidental vehicle crash. No link to a deliberate attack has been established. Why the incident is attracting attention ? The damaged fence section is reportedly located near three Russian Antonov cargo aircraft that have remained grounded under EU sanctions imposed in 2022. The location is also attracting attention because an earlier security incident involving a drone reportedly carrying explosives occurred at the airport in August. The investigation remains ongoing as police work to identify the vehicle involved and determine how the fence was damaged. 🎥 Courtesy: NEWS5 via https://t.co/FKyi075fwP #LeipzigAirport #LeipzigHalle #AirportSecurity #AviationNews #Germany #AviationSafety — FL360aero (@fl360aero) October 18, 2026

Ein Flughafensprecher betonte, der Flugverkehr sei am Sonntag durchgehend normal verlaufen. Der Vorfall rief zudem Erinnerungen an einen Zwischenfall im August wach, als auf dem Flughafengelände Drohnenteile sowie Sprengstoff entdeckt worden waren.