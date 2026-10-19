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Sicherheitsvorfall

Fahrversuch ohne Führerschein: Syrer rammen Loch in Flughafenzaun (VIDEO)

Fahrversuch ohne Führerschein: Syrer rammen Loch in Flughafenzaun (VIDEO)
FOTO: iStock
3 Min. Lesezeit |

Ein Loch im Sicherheitszaun, Hubschrauber, Drohnen und am Ende eine überraschend banale Erklärung für den Großeinsatz.

Am Wochenende sorgte ein beschädigter Sicherheitszaun am Flughafen Leipzig-Halle für einen umfangreichen Polizei- und Sicherheitseinsatz. Erst am Sonntagabend löste sich die Ungewissheit über die Ursache auf, als sich zwei Männer freiwillig bei der Leipziger Polizei meldeten und den Schaden gestanden.

Fahrversuch endet fatal

Ein 20-jähriger Mann ohne gültigen Führerschein hatte auf dem Gelände in der Nähe des Flughafens Fahrversuche unternommen und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren – mit dem Ergebnis, dass ein großes Loch im Sicherheitszaun entstand. Sein 32-jähriger Begleiter, ebenfalls ohne Fahrerlaubnis, saß auf dem Beifahrersitz. Beide Männer stammen aus Syrien. Die Polizei stufte ihre Aussagen als glaubwürdig ein. Erschwerend für die Ermittlungen war, dass der Vorfall von keiner Überwachungskamera festgehalten worden war.

Großer Sicherheitseinsatz

Die Entdeckung des Lochs hatte zuvor erhebliche Sicherheitsmaßnahmen ausgelöst. Einsatzkräfte durchsuchten das Gelände mit Hubschraubern und Drohnen nach möglichen unbefugten Personen. Der Betrieb auf der Nordpiste des Flughafens wurde vorübergehend eingestellt, während die Südpiste weiterhin in Betrieb blieb.

Ein Flughafensprecher betonte, der Flugverkehr sei am Sonntag durchgehend normal verlaufen. Der Vorfall rief zudem Erinnerungen an einen Zwischenfall im August wach, als auf dem Flughafengelände Drohnenteile sowie Sprengstoff entdeckt worden waren.

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KO KOSMO-Redaktion
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