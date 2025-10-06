Keine Bremsspuren: 64-Jährige kracht in Sattelzug – Autobahn gesperrt

Tödliches Drama auf der A8: Eine 64-Jährige rast ungebremst in einen Sattelzug am Grenzübergang Walserberg. Die Folgen sind verheerend.

Eine 64-jährige Frau ist am Montagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 tödlich verunglückt. Die Autofahrerin prallte ohne zu bremsen auf einen Sattelzug, der sich unmittelbar vor dem Grenzübergang Walserberg befand. Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich gegen 14.10 Uhr auf deutscher Seite des Grenzübergangs.

Nach Informationen der bayerischen Polizei wurde bei dem Unfall zudem eine weitere Person schwer verletzt. Als Folge des Unfalls musste die Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg vollständig gesperrt werden.

Innerhalb kurzer Zeit bildete sich ein erheblicher Stau.