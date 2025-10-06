13-Jähriger fordert gestohlenen Scooter zurück – Täter zückt erneut Messer

Mit gezücktem Messer raubte ein 14-Jähriger einen E-Scooter. Als das Opfer sein Eigentum zurückforderte, eskalierte die Situation in Wien-Penzing.

Am späten Sonntagnachmittag kam es gegen 17.45 Uhr zu einem bedrohlichen Zwischenfall. Ein 14-Jähriger bedrohte sein Opfer mit einem Messer und entwendete dessen E-Scooter. Der Bestohlene, ein 13-Jähriger, wollte sein Eigentum zurückerlangen und konfrontierte daraufhin die Verdächtigen. Bei dieser Auseinandersetzung zückte einer der Täter erneut ein Messer, bevor beide Jugendliche flüchteten.

Täter gefasst

Das Opfer und seine Freunde entdeckten die Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich der Fenzlgasse in Wien-Penzing. Polizeibeamte konnten die beiden Jugendlichen in einer nahegelegenen Wohngemeinschaft ausfindig machen und festsetzen. Während der 14-jährige Haupttäter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt wurde, erfolgte gegen den 13-jährigen Komplizen eine Anzeige.

Die Einsatzkräfte stellten sowohl das Tatmesser als auch den gestohlenen E-Scooter sicher.