Vier Minuten vor Schulschluss: Brennendes Lineal löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Rauch im Klassenzimmer, Feuerwehralarm und eine überraschende Entdeckung: An einer Mittelschule in Ried sorgte ein alltäglicher Gegenstand für Aufregung.

Kurz vor Unterrichtsende löste am letzten Schultag der Woche ein Brandmeldealarm in der Neuen Mittelschule Ried im Innkreis einen Feuerwehreinsatz aus. Nur vier Minuten vor dem Läuten der Schulglocke registrierte das Alarmsystem starke Rauchentwicklung in einem der Container-Klassenzimmer, die während der laufenden Sanierung des Hauptgebäudes als Ausweichquartier dienen.

Aus einem Heizgerät in einem der provisorischen Unterrichtsräume drang dichter Qualm. Die Räumung des Gebäudes verlief ohne Komplikationen. Die Ursache für die Rauchentwicklung stellte sich als ungewöhnlich heraus.

Erfolgreiche Evakuierung

„Das Lehrpersonal leitete sofort die Erstmaßnahmen ein, die Klasse und schließlich die gesamte Schule wurden evakuiert“, sagt Stefan Schoibl, Einsatzleiter der Feuerwehr Ried im Innkreis. Im Heizlüfter fand sich ein verschmorter Klumpen Plastik – ursprünglich ein Lineal, das hineingerutscht und auf der Heizspirale gelandet war.

Nach der Belüftung ging der Unterricht normal weiter.