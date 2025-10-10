Musik-Königin entthront Adele: Swift bricht 9-Jahre-Rekord

Mit ihrem neuen Album bricht Taylor Swift alle Rekorde – in nur fünf Tagen übertrifft sie Adeles langjährigen Bestwert und dominiert die deutschen Charts mit historischer Wucht.

Taylor Swift hat einen historischen Meilenstein in der US-amerikanischen Musikindustrie erreicht. Laut Billboard übertraf ihr aktuelles Album „The Life Of A Showgirl“ innerhalb von nur fünf Tagen die Marke von 3,5 Millionen äquivalenten Albumeinheiten. Diese Kennzahl, die Tonträger- und Download-Käufe sowie Streaming-Aktivitäten umfasst, übertrifft den bisherigen Rekord von Adele, die 2015 mit ihrem Album „25“ auf 3,482 Millionen Einheiten kam.

Auch auf dem deutschen Markt feiert die US-amerikanische Künstlerin beispiellose Erfolge: Sie belegt gleichzeitig Platz eins der Album- und Singlecharts mit „The Life Of A Showgirl“ und „The Fate Of Ophelia“. Wie GfK Entertainment mitteilte, ist Swift damit die erste internationale Künstlerin, der dieses Kunststück mit zwei Neuveröffentlichungen parallel gelang.

⇢ 4000-Dollar-Marke geknackt: Gold schlägt sogar Bitcoin im Rekord-Höhenflug



Deutsche Rekorde

Die Sängerin verzeichnete zudem die umsatzstärkste erste Verkaufswoche eines internationalen Solo-Künstlers seit Beginn der GfK-Datenerfassung vor 25 Jahren. Ein weiterer Rekord: Noch nie zuvor platzierte sich ein Act mit so vielen Songs gleichzeitig in den deutschen Top Ten – Swift dominiert die Hitparade mit gleich acht Titeln.

Verkaufsstrategien

Ob Swifts Album auch bei den reinen physischen Verkäufen Adeles „25“ übertrumpfen wird, bleibt nach Angaben des Branchenblatts noch abzuwarten. Das Kaufverhalten hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert: „Während in der ’25‘-Ära in der Debütwoche noch mehr Käufe im Geschäft getätigt wurden, ist 2025 ein viel höherer Prozentsatz auf Vorbestellungen zurückzuführen“, bei denen Fans mehrere verschiedene Varianten des Albums kaufen.

Für „Life Is A Showgirl“ wurden vor dem offiziellen Release nicht weniger als 23 verschiedene Editionen angeboten – darunter diverse Variant-Verpackungen und sogar ein Boxset mit einer Strickjacke.