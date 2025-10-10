Horror-Nacht in Italien: Urlauberin betäubt und stundenlang gequält

Eine bewusstlose Frau am Straßenrand war nur der Anfang. Was in einer Villa am Gardasee geschah, erschüttert selbst erfahrene Ermittler.

Ein Autofahrer machte Mitte September eine erschütternde Entdeckung auf einer abgelegenen Straße nahe Polpenazze del Garda: Eine schwer verletzte Frau lag am Straßenrand. Der sofort alarmierte Rettungsdienst leitete die Versorgung der Frau ein, während die Polizei Ermittlungen zu den Hintergründen aufnahm.

Nun wurden die schockierenden Details des Falls bekannt: Die 47-jährige Brasilianerin verbrachte zunächst einen geselligen Abend in einer Villa in Soprazocco di Gavardo. Dort nahm der Abend jedoch eine grausame Wendung. Zwei Männer sollen ihr Betäubungsmittel verabreicht, sie anschließend festgehalten und stundenlang misshandelt haben.

⇢ Teuerste Line der Wiesn“ – Spanier muss 40.000 Euro blechen



Grausame Tat

Nach der Tat fesselten die Täter die Frau und ließen sie bewusstlos zurück – vermutlich in der Annahme, dadurch ihre Tatbeteiligung verschleiern zu können.

Die Ermittlungsarbeit der Carabinieri (italienische Polizei) führte rasch zu Ergebnissen. Innerhalb weniger Tage konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden – ein 42-jähriger und ein 31-jähriger Italiener aus der Region.

⇢ „Blutüberströmt am Boden“: Balkaner prügelt Frau tot



Schnelle Festnahmen

Die Justiz reagierte umgehend mit Haftbefehlen gegen beide Männer. Während einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen wurde, steht der andere unter Hausarrest. Die Staatsanwaltschaft erhebt schwerwiegende Vorwürfe: Freiheitsberaubung, sexuelle Gewalt und Folter unter erschwerenden Umständen. Die Untersuchungen zur vollständigen Aufklärung des Falls dauern an.