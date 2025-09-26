„Blutüberströmt am Boden“: Balkaner prügelt Frau tot

Nach brutaler Misshandlung seiner Ex-Frau flüchtete er nach Österreich. Zwei Monate kämpfte das Opfer im Krankenhaus, bevor es seinen Verletzungen erlag.

Ein 53-jähriger Rumäne steht unter Verdacht, seine Ex-Frau tödlich misshandelt zu haben. Die 51-Jährige erlag nach zweimonatigem Krankenhausaufenthalt ihren schweren Verletzungen. Ihr neuer Lebensgefährte fand sie nach dem Angriff in lebensbedrohlichem Zustand. Der mutmaßliche Täter setzte sich nach der Gewalttat nach Österreich ab.

Rumänischen Medienberichten zufolge lebte das Paar bereits getrennt. Gegen den 53-Jährigen bestand offenbar ein behördliches Betretungs- und Annäherungsverbot. Er soll seiner Ex-Frau zuvor mit dem Tod gedroht haben. Nach dem brutalen Angriff ließ der Mann sein schwerverletztes Opfer zurück und flüchtete nach Österreich.

Dramatische Entdeckung

Der neue Partner der Frau, Florin L., entdeckte die Schwerverletzte erst am Folgetag. In seiner Aussage bei der rumänischen Polizei schilderte er die dramatische Situation: „Sie lag bewusstlos und blutüberströmt auf dem Boden. Sie sagte ein paar Worte, und dann rief ich den Krankenwagen.“ Sie erzählte mir, dass ihr Mann sie geschlagen hatte, mit Fäusten und Füßen. Sie war im Gesicht und auf dem Rücken mit blauen Flecken übersät. Er war betrunken gewesen und hatte sie schon einmal geschlagen. Er hatte ihr schon einmal gedroht, sie umzubringen.“

Die Gewalttat ereignete sich im ostrumänischen Landkreis Iasi. Als Tatmotive gelten Eifersucht und starker Alkoholkonsum.

Festnahme erfolgt

Fahnder des Landeskriminalamts haben am Donnerstagnachmittag den mordverdächtigen Rumänen Petru B. in einer Wohnung in Salzburg-Schallmoos festgenommen. Der 53-Jährige soll im Juni seine 51-jährige Ehefrau Maricica B. derart schwer misshandelt haben, dass sie Ende August im Krankenhaus Baltati verstarb. Nach der Tat war er geflüchtet und wurde nach dem Tod seiner Ex-Frau per europäischem Haftbefehl gesucht. Die rumänischen Behörden führen Ermittlungen wegen Mordverdachts.

Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt.