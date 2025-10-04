Tiefgaragen-Inferno in der Nacht: 48 Feuerwehrleute im Einsatz (FOTOS)

In einer Tiefgarage einer Wohnsiedlung in Bruck an der Mur kam es in der Nacht zum Samstag zu einem Brandvorfall. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1 Uhr nachts alarmiert, nachdem in der Tiefgarage an der Oberdorferstraße/Feltensiedlung ein Feuer mit erheblicher Rauchentwicklung ausgebrochen war. Die Feuerwehrleute mussten zunächst mit einer Rettungskettensäge den versperrten Zugang zur Garage öffnen und konnten den Brandherd anschließend mittels Wärmebildkamera ausfindig machen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der intensiven Hitzeentwicklung als schwierig und dauerten bis 2:10 Uhr an. Als Ursprungsort des Feuers wurde eine Nische identifiziert, in der verschiedene Elektrogeräte gelagert waren.

Umfangreicher Einsatz

An dem nächtlichen Einsatz beteiligten sich insgesamt 48 Kräfte mit neun Fahrzeugen der Feuerwehren Bruck an der Mur, Oberaich, Picheldorf sowie der Betriebsfeuerwehren voestalpine Böhler Edelstahl und Norske Skog. Das Rote Kreuz Bruck an der Mur war mit 13 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort, während die Polizei vier Beamte mit zwei Fahrzeugen entsandte.

Verletzte Personen

Auch die Stadtwerke Bruck an der Mur unterstützten den Einsatz. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Leoben transportiert. Wegen der starken Rauchausbreitung durchsuchten die Feuerwehrleute auch die angrenzenden Mehrparteienhäuser.

Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, ebenso steht die Höhe des Sachschadens noch nicht fest.

