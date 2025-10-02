Westbahnhof-Alarm: Brandgeruch legt U-Bahn teilweise lahm

Brandgeruch am Westbahnhof sorgt für Großeinsatz – Feuerwehr und Rettung rücken aus, während U-Bahnbetrieb eingeschränkt wird. Die Ursache bleibt zunächst rätselhaft.

Ein Brandgeruch am Wiener Westbahnhof löste am Donnerstagnachmittag einen umfangreichen Einsatz von Berufsfeuerwehr und Berufsrettung aus. Wie ein Fahrgast mitteilte, war ein verdächtiger Geruch wahrnehmbar, woraufhin Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Die Berufsfeuerwehr Wien führte vor Ort Kontrollen durch und sperrte das betroffene Gleis vorsorglich ab. Der zuständige Pressesprecher erklärte: „Rauch konnte bis jetzt keiner wahrgenommen werden.“ Auch offene Flammen konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht entdecken.

Betriebseinschränkungen

Bei der U-Bahnlinie U3 kam es zu Einschränkungen im Betrieb. Zwischen den Stationen Westbahnhof und Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus verkehrten die Züge laut Angaben auf der Webseite der Wiener Linien vorübergehend nur über Gleis 1.

Auf Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Wiener Linien den Vorfall und gab an: „Noch wurde optisch kein Brand ausgemacht. Gründe für einen derartigen Geruch können etwa Zigaretten sein, die aufs Gleisbett geschmissen werden.“

Der Zwischenfall konnte zügig geklärt werden.

Gegen 16.55 Uhr nahmen die Wiener Linien den regulären Betrieb wieder vollständig auf.