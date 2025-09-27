Dramatische Szenen in Wien: Bewohner nach Brand im Spital

Ein Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt sorgte am Freitagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Der Bewohner der betroffenen Wohnung in der Miesbachgasse konnte sich zwar selbständig in Sicherheit bringen, musste jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dramatische Szenen spielten sich gegen 19.30 Uhr ab, als mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingingen. Aus einem Fenster im zweiten Stock schlugen bereits Flammen, was zahlreiche Schaulustige anlockte, die den Einsatz der Rettungskräfte beobachteten.

⇢ Oktoberfest unter Schock: Leiche hinter Riesenrad entdeckt



Dramatische Rettung

Besonders gefährlich war die Situation für eine Frau in der darüberliegenden Wohnung im dritten Stock. Sie machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam und konnte schließlich mittels einer Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Die übrigen Hausbewohner wurden von den Einsatzkräften mit speziellen Fluchtfiltermasken aus dem Gebäude geleitet, wie am späten Abend bekannt wurde.

Insgesamt waren acht Fahrzeuge und 38 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und die Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Für die betroffene Familie wurde eine Notunterkunft organisiert, da ihre Wohnung durch den Brand unbewohnbar wurde.

📍 Ort des Geschehens

Der Feuerwehreinsatz konnte um 22 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden.

Was den Brand verursacht hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.