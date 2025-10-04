Drohnen legen erneut Flughafen lahm: Österreich-Flüge betroffen

Mysteriöse Drohnen legen Münchens Flughafen lahm – mit spürbaren Folgen für Österreich: Verbindungen nach Graz mussten komplett gestrichen werden.

Drohnensichtungen am Münchner Flughafen führten am Samstagmorgen zu erheblichen Verzögerungen im Flugbetrieb. Der Betrieb konnte erst mit rund zweistündiger Verspätung wieder aufgenommen werden, wie der Flughafen München mitteilte. Diese Unterbrechung wirkte sich auch auf den Flugverkehr nach Österreich aus: Die Vormittagsverbindungen zwischen Graz und München mussten gestrichen werden.

Konkret betroffen waren sowohl der für 10.00 Uhr geplante Abflug von Graz nach München als auch die Ankunft aus Deutschland, die ursprünglich für 9.20 Uhr vorgesehen war. Für den weiteren Tagesverlauf gab es jedoch Entwarnung: Nach dem Stand vom Samstagvormittag sollten die späteren Verbindungen – Abflüge um 13.15 Uhr und 16.55 Uhr sowie Ankünfte um 12.35 Uhr und 16.15 Uhr – planmäßig durchgeführt werden.

Vorherige Störungen

Bereits am Freitagabend war der Flugverkehr am zweitgrößten deutschen Luftfahrtdrehkreuz zum Erliegen gekommen. Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte, dass kurz vor 23.00 Uhr unbemannte Flugobjekte im Bereich beider Start- und Landebahnen gesichtet wurden.

Die Betriebsunterbrechung hatte massive Auswirkungen: Dutzende Flüge konnten nicht wie geplant stattfinden, rund 6.500 Passagiere waren von den Einschränkungen betroffen.