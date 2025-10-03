Drohnen-Chaos am Flughafen: Wiesn-Besucher nächtigen auf Feldbetten

Drohnensichtungen legten den Münchner Flughafen lahm – mitten in der Oktoberfestzeit. Tausende Reisende verbrachten die Nacht auf Feldbetten, während die Polizei vergeblich nach den Verursachern suchte.

Rund 3000 Passagiere waren betroffen, als der Flughafen München wegen Drohnensichtungen den Betrieb einstellen musste. Erst am frühen Freitagmorgen gegen 6 Uhr konnte der Flugverkehr wieder aufgenommen werden, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. Für viele Reisende bedeutete dies eine unfreiwillige Nacht auf Feldbetten in den Terminals, während andere in Hotels untergebracht wurden.

Am Donnerstagabend mussten insgesamt 17 Flüge gestrichen werden. Ein betroffener Fluggast berichtete, dass sein bereits auf der Startbahn befindliches Flugzeug zum Terminal zurückkehren musste. Ab 22:15 Uhr waren auch keine Landungen mehr möglich – 15 ankommende Maschinen wurden zu den Flughäfen Stuttgart, Nürnberg, Wien und Frankfurt am Main umgeleitet, wie auf der Website des Flughafens zu lesen war.

Die gestrandeten Reisenden wurden mit Decken, Getränken und Snacks versorgt. Zudem stellte der Flughafenbetreiber in den Terminals Feldbetten für die Übernachtung bereit.

Polizeieinsatz gestartet

Nach den ersten Drohnenmeldungen hatte die Deutsche Flugsicherung die Start- und Landebahnen gesperrt. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei durchsuchten das Gelände nach verdächtigen Flugobjekten und möglichen Verantwortlichen – allerdings ohne Erfolg. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Unterstützung eingesetzt.

Wer hinter dem Vorfall steckt, bleibt vorerst ungeklärt. Der Bundespolizei zufolge hatten mehrere Personen am Abend eine Drohne in Flughafennähe gemeldet. Später gab es auch Sichtungen direkt über dem Flughafengelände. Ob es sich um ein einzelnes oder mehrere Flugobjekte handelte, konnte zunächst nicht festgestellt werden.

Oktoberfest betroffen

Am Flughafen München gilt zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens ein Nachtflugverbot für den regulären Passagierverkehr. In diesem Zeitraum sind laut Flughafenbetreiber grundsätzlich nur Nachtluftpost- und Vermessungsflüge der Deutschen Flugsicherung erlaubt.

Die Störung des Flugbetriebs fällt in die Zeit des noch bis Sonntag laufenden Oktoberfests. Das weltgrößte Volksfest, das jährlich Millionen Besucher anzieht, könnte durch die Einschränkungen im Flugverkehr zusätzlich betroffen sein.

Erst am Mittwoch musste das Oktoberfest aufgrund einer Bombendrohung für einen halben Tag geschlossen werden.