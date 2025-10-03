Feuerwehr rettet drei Hunde aus Flammenhölle

Flammen schlagen aus einem Tiroler Einfamilienhaus – während die Bewohner nicht zuhause sind. Für drei Vierbeiner wird der Einsatz zur Rettung in letzter Sekunde.

Am Freitagmittag brach in einem Einfamilienhaus in Fritzens in Tirol ein Feuer aus. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte kurz nach 12 Uhr. Umgehend rückten Feuerwehrleute aus Fritzens, Wattens und Baumkirchen an und konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen.

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen im Gebäude. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, drei Hunde aus dem brennenden Haus zu retten und in Sicherheit zu bringen.

Rauchschäden entstanden

Der Brand ist inzwischen vollständig gelöscht.

Eine der beiden Wohnungen im Gebäude wurde durch die Rauchentwicklung erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

