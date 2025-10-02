Nacht des Schreckens: Explosionen zerreißen brennenden Industriekomplex

Detonationen erschüttern die Nacht, Flammen verschlingen ein 60.000-Quadratmeter-Areal. Über 200 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Inferno im Gewerbekomplex.

In der Nacht zum Donnerstag wütete ein verheerender Großbrand in einem weitläufigen Gewerbekomplex. Die Flammen schlugen bereits gegen 21 Uhr am Mittwochabend empor. Als die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, stand ein erheblicher Teil der Anlage bereits lichterloh in Flammen.

Das Feuer entwickelte sich zu einem dramatischen Inferno mit teils meterhohen Flammenwänden. Eine gewaltige Rauchsäule stieg über dem Areal auf und war selbst aus großer Entfernung noch deutlich zu erkennen. Während der Löscharbeiten erschütterten mehrere Detonationen die Umgebung.

Massive Löscharbeiten

Mehr als 200 Einsatzkräfte kämpften die ganze Nacht gegen das Feuer an. Mit zahlreichen Löschfahrzeugen und mehreren Drehleitern versuchten sie, der Flammen Herr zu werden. Die komplexen Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin.

Der Brand erfasste laut Polizeiangaben verschiedene Lager- und Industriehallen auf einem rund 60.000 Quadratmeter großen Gelände. Auf dem Areal sind verschiedene Firmen angesiedelt, darunter ein größeres Logistikunternehmen. Die Einsatzkräfte konzentrierten ihre Bemühungen darauf, ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Sicherheitsmaßnahmen

Zum Schutz der Bevölkerung sperrten die Behörden alle umliegenden Straßenzüge weiträumig ab. Die zuständigen Behörden appellierten an die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten und den Bereich rund um den Brandort zu meiden.

Informationen zur Brandursache oder möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um die Ursache des Feuers zu klären.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

