Ohne Führerschein: Serbe flüchtet mit 140 km/h vor Polizei

Ein 22-Jähriger Serbe wurde am Donnerstagvormittag von der Wiener Polizei festgenommen, nachdem er mit seinem Opel und dessen lautem Auspuff die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen hatte. Statt anzuhalten, versuchte der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei beschleunigte er auf der A22 auf bis zu 140 km/h – in einem Bereich, in dem maximal 80 km/h erlaubt sind.

Gefährliche Fahrweise

Durch seine riskante Fahrweise brachte er andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Wie die Exekutive am Freitag mitteilte, wurde der Raser vorläufig in Gewahrsam genommen.

