So viele Unfälle und Strafen hat Darko Lazić schon gehabt!

Frontalcrash mit einem Bus, eine wütende Ehefrau und ein 130.000-Euro-Wrack: Serbiens Popstar Darko Lazic hat seinen nächsten Verkehrsskandal produziert.

Der serbische Sänger Darko Lazic hat erneut für Schlagzeilen gesorgt. Am 25. September kollidierte er mit einem 130.000 Euro teuren Luxusfahrzeug frontal mit einem Bus. Seine Ehefrau Katarina saß auf dem Beifahrersitz. Wie durch ein Wunder blieben beide unverletzt, obwohl Feuerwehrkräfte den Sänger aus dem Wrack befreien mussten und er eine Kopfwunde genäht bekommen musste.

Während Lazic den Vorfall mit Aquaplaning erklärte und lapidar meinte, so etwas könne jedem passieren, sieht seine Frau die Situation grundlegend anders. Sie spricht von gebrochenen Zusagen, Alkoholkonsum und Todesangst. Aus dem Umfeld des Paares verlautet, dass Katarina nun ernsthaft eine Trennung in Betracht zieht.

Verkehrssünden-Historie

Die Verkehrssünden des Musikers ziehen sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Jahre. Bereits Ende Dezember 2013 wurde er mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug erwischt. Im März 2015 folgte eine Geschwindigkeitsübertretung in Belgrad, und in den darauffolgenden Monaten April und Mai ignorierte er ein bestehendes Fahrverbot.

Seine Vergehen reichen von Falschparken bis zum Fahren ohne gültige Lenkberechtigung. Besonders gravierend war ein Unfall im Oktober 2018, bei dem Lazic lebensgefährlich verletzt wurde und mehr als vier Wochen im Spital verbringen musste. Damals wurde ihm die Milz entfernt – dieser Vorfall gilt als einer seiner schwersten Unfälle.

Im August vergangenen Jahres verursachte Lazic einen weiteren Verkehrsunfall in Belgrad. Das folgende Strafverfahren endete mit einer Geldbuße von 190.000 Dinar (serbische Währung) und einem zehnmonatigen Entzug der Fahrerlaubnis. Insgesamt waren 15 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen Verkehrsvorschriften gegen ihn anhängig.

Drohende Konsequenzen

Nach dem jüngsten Zusammenstoß mit dem Bus könnte es für den Popstar nun ernstere Konsequenzen geben. Der Jurist Bosko Zuric erläutert, dass Lazic diesmal mit einer zweiwöchigen Haftstrafe und einer Geldstrafe von bis zu 2.500 Euro rechnen muss.

Besonders pikant: Das bei dem Unfall zerstörte Fahrzeug gehörte nicht einmal dem Sänger selbst. Ein Bekannter hatte den Wagen bei einem deutschen Autovermieter gemietet, da Lazic keinen gültigen Führerschein besitzt.

Neben den juristischen Folgen steht der Musiker auch vor privaten Problemen. Seine Frau Katarina, die ihn lange bei seinen Suchtproblemen begleitet hat, scheint am Ende ihrer Geduld angelangt zu sein. Sie hatte ihm bereits zuvor ein klares Ultimatum gestellt: „Entweder ich oder der Alkohol.“ Nach dem jüngsten Unfall soll sie ihm unmissverständlich mitgeteilt haben, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm wünscht.

Lazic versucht verzweifelt, die Kommunikation wiederherzustellen, doch seine Frau hat sich zurückgezogen und verweigert jedes Gespräch.