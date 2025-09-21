180 km/h ohne Licht: BMW-Raserin (21) flieht vor Polizei

Eine 21-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus Enns (Oberösterreich) geriet am Samstagabend ins Visier der Polizei. Die junge Frau war mit ihrem BMW 430d Gran Coupe auf der B3 in Richtung Perg unterwegs, als eine Polizeistreife gegen 22.10 Uhr bei Mauthausen auf ihre auffällige Fahrweise aufmerksam wurde. Statt der polizeilichen Anhalteaufforderung nachzukommen, beschleunigte die Lenkerin ihren Wagen erheblich und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

📍 Ort des Geschehens

Gefährliche Flucht

Die Verfolgungsfahrt eskalierte, als die Fahrerin Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h erreichte und sogar die Fahrzeugbeleuchtung ausschaltete, um die Beamten abzuschütteln. Ihre Fluchtroute führte sie von der B3 bei der Abfahrt Oberwagram über die dortige Umfahrung und schließlich zurück auf die B3 in Richtung Mauthausen, wo sie in der Gewerbestraße letztendlich zum Stehen kam.

Schwere Konsequenzen

Bei der nachfolgenden Kontrolle entdeckten die Polizisten einen 21-jährigen Mann aus Langenstein (Oberösterreich) auf dem Rücksitz des Fahrzeugs. Der Freund der Fahrerin gab an, er habe sie zu sämtlichen Verwaltungsübertretungen angestiftet. Die Konsequenzen für die junge Frau waren unmittelbar: Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihr der Probeführerschein vorläufig entzogen.

Zusätzlich ordnete die Bezirkshauptmannschaft die Beschlagnahme des BMW an. Diese Maßnahme ist im Kraftfahrgesetz geregelt und dient der unmittelbaren Gefahrenabwehr bei besonders gefährlichen Verkehrsdelikten. Das Fahrzeug wird bis zur endgültigen Entscheidung über eine mögliche Einziehung oder Rückgabe sichergestellt – unabhängig vom Ausgang eines Strafverfahrens.

Die Motivation für das riskante Fahrmanöver blieb ungeklärt – Alkohol- und Drogentests der Lenkerin verliefen negativ.