Serbiens Pläne zur Wiedereinführung der Wehrpflicht stoßen im Presevo-Tal auf Widerstand. Hinter der Ablehnung stehen unaufgearbeitete Todesfälle albanischer Soldaten.

Die geplante Wiedereinführung der Wehrpflicht in Serbien stößt bei der albanischen Gemeinschaft im Presevo-Tal (Region in Südserbien) auf entschiedene Ablehnung. Ragmi Mustafi, kommunaler Vertreter aus Bujanovac, äußerte sich unmissverständlich gegen das Vorhaben. „Jegliche Initiative zur Rekrutierung von Albanern in die serbische Armee und insbesondere eine Wehrpflicht für Albaner in Bujanovac, Presevo und Medvedja ist vollkommen inakzeptabel“, erklärte Mustafi. Er betonte, dass die serbische Armee aus historischen Gründen nicht als legitime Vertretung der Albaner angesehen werden könne, sondern vielmehr als Institution, die „Gewalt ausgeübt und unsere Rechte und unser Leben missbraucht“ habe.

According to the Serbian government’s plans, the mandatory military service is set to be reintroduced from September 2025, affecting men up to 30 years of age. The plan envisions approximately 20,000 recruits being conscripted annually, which has sparked particular concern among the Albanian population in the Presevo Valley.

In diesem Zusammenhang hat der einzige albanische Abgeordnete im serbischen Parlament, Shaip Kamberi, die Einrichtung einer Sonderkommission angeregt. Diese soll die Todesumstände albanischer Wehrpflichtiger untersuchen, die in den 1980er Jahren in der jugoslawischen Volksarmee (JNA) dienten. Mustafi unterstützt diesen Vorstoß und argumentiert, dass eine solche Aufarbeitung Serbien zwingen würde, sich seiner Vergangenheit zu stellen: „Durch die Wahrheit können wir die Zukunft aufbauen, durch die Wahrheit können wir Frieden schaffen. Andernfalls muss sich Serbien endlich seiner Vergangenheit stellen.“

⇢ Vucic bereit für Rücktritt – Serbiens Präsident plant politisches Erdbeben



Parlamentarische Initiative

Politische Beobachter bewerten die Erfolgsaussichten von Kamberis Initiative allerdings skeptisch. Dennoch wird die Bedeutung betont, dass die albanische Minderheit ihre Anliegen artikuliert und durch ihren parlamentarischen Vertreter sichtbar macht. Als wesentlich gilt dabei auch die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft für die Situation der albanischen Bevölkerungsgruppe in Serbien sowie die öffentliche Thematisierung der historischen Belastungen.

Ungeklärte Todesfälle

Im Zentrum der Initiative steht die Aufklärung über das Schicksal von 135 Albanern, die während ihres Militärdienstes in der jugoslawischen Armee ums Leben kamen. Diese Todesfälle wurden seinerzeit offiziell als „Selbstmorde“, „Unfälle“ oder Folgen von „Disziplinarverstößen“ deklariert. Die Angehörigen hegten jedoch erhebliche Zweifel an diesen Darstellungen, da sie an den sterblichen Überresten häufig Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellten.

Das kollektive Gedächtnis der albanischen Gemeinschaft im Presevo-Tal ist bis heute von diesen Todesfällen aus den 1980er Jahren geprägt. Viele der betroffenen Familien klassifizierten die offiziellen Erklärungen als verdächtig und unglaubwürdig. Dies erklärt auch die vehemente Ablehnung der geplanten Wehrpflicht-Wiedereinführung durch die albanische Bevölkerung in der Region.