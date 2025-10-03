Mann borgt sich Auto aus und wird festgenommen!

Europaweit auf Beutezug: Ein junger Niederländer mietete Autos und verschwand. Nach internationaler Fahndung klickten in Rumänien die Handschellen.

Ein 25-jähriger Niederländer wurde nach internationaler Fahndung festgenommen und an die österreichischen Behörden übergeben. Die rumänische Polizei vollstreckte am 5. September 2025 einen Europäischen Haftbefehl gegen den Mann, der am 2. Oktober nach Österreich überstellt wurde. Der Verdächtige hatte Ende Juli 2025 bei einem Autovermieter im Bezirk Mödling einen Wagen angemietet, diesen jedoch entgegen der Vereinbarung nicht Anfang August zurückgebracht. Der Autovermieter erstattete daraufhin Anzeige.

Internationale Straftaten

Die Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Wiener Neudorf ergaben, dass der Beschuldigte offenbar auch in Spanien, Slowenien und Tschechien in ähnlicher Weise straffällig geworden sein soll. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 25-Jährige nicht geständig.

Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Wiener Wetter

In Wien präsentiert sich der Donnerstag mit typisch herbstlichen Temperaturen. Es wechseln sich sonnige Abschnitte mit bewölkten Phasen ab, wobei gegen Abend mit Auflockerungen zu rechnen ist.