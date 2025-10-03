Auf diese 3 Sternzeichen wirkt der Vollmond intensiv

Der Himmel bereitet eine kosmische Sensation vor: Am 7. Oktober 2025 rückt der Mond der Erde ungewöhnlich nahe und entfaltet im Widder-Zeichen seine transformative Kraft.

Am 7. Oktober 2025 erwartet uns ein besonderes Himmelsphänomen: Der erste Supermond des Jahres erscheint im Zeichen des Widders und verspricht eine Zeit intensiver Energien. Dieser Vollmond markiert einen kraftvollen Auftakt in den Oktober, der durch seine spezielle Konstellation Höhepunkte, emotionale Erkenntnisse und das Loslassen alter Muster begünstigt. Die dynamische Widder-Energie verstärkt zusätzlich Entschlossenheit, Courage und die Bereitschaft für Neuanfänge – ideale Voraussetzungen, um Ballast abzuwerfen und mit frischem Elan neue Vorhaben anzugehen.

Was diesen Vollmond besonders macht, ist seine außergewöhnliche Nähe zur Erde. Mit nur 361.458 Kilometern Distanz – etwa 23.000 Kilometer näher als gewöhnlich – erfüllt er die Kriterien eines Supermondes, der definitionsgemäß weniger als 367.600 Kilometer entfernt sein muss. Die NASA bestätigt, dass ein Supermond am Nachthimmel rund 17 Prozent größer erscheint und seine Leuchtkraft im Vergleich zu einem Vollmond in maximaler Entfernung um bis zu 30 Prozent zunimmt.

Diese physische Nähe verstärkt nicht nur die visuelle Präsenz des Mondes, sondern auch seine energetische Wirkung. Der Widder-Vollmond entfaltet somit eine doppelte Intensität – visuell beeindruckend und energetisch kraftvoll.

Widder

Für Menschen im Sternzeichen Widder wirkt dieser Vollmond wie ein Energieschub. Ihre natürliche Durchsetzungsfähigkeit, ihr Tatendrang und ihre Entschlossenheit erreichen einen Höhepunkt. Themen der Selbstverwirklichung, Projektinitiierung und wichtige Entscheidungsprozesse rücken in den Vordergrund.

Krebs

Bei Krebsen verstärkt die Widder-Energie die emotionalen Reaktionen. Partnerschaftliche Verbindungen, Familienangelegenheiten und das innere Gleichgewicht werden deutlicher wahrnehmbar. Diese Mondphase bietet Krebsen eine günstige Gelegenheit, eingefahrene Verhaltensmuster aufzulösen und in zwischenmenschlichen Beziehungen mehr Selbstsicherheit zu entwickeln.

Löwe

Der Löwe als weiteres Feuerzeichen kann von der Widder-Dynamik erheblich profitieren. Seine kreativen Fähigkeiten, Inspirationsquellen und Ausdrucksmöglichkeiten erfahren einen Aufschwung. Dieser Vollmond kann Löwen dazu animieren, künstlerische oder berufliche Initiativen voranzutreiben und ihre Leidenschaft in neue Bahnen zu lenken.

Steinbock

Für den bedachten Steinbock fungiert die Widder-Energie als impulsgebender Antrieb, der Veränderungen fördert. Bestehende Strukturen oder festgefahrene Pläne können überdacht und bei Bedarf mit neuer Vitalität umgestaltet werden.

Steinböcke erleben in dieser Phase eine besondere Motivation, zielorientiert und pragmatisch zu handeln.