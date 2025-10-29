Kürbis-Terror in Bruck: Quartett verwüstet 28 Autos – 50.000 Euro Schaden

Mit gestohlenen Kürbissen als Wurfgeschosse hinterließen vier junge Männer eine Spur der Verwüstung. 28 Fahrzeuge wurden beschädigt, der Schaden ist enorm.

Unbekannte Täter hinterließen im Bezirk Bruck an der Leitha eine regelrechte Schneise der Zerstörung, als sie insgesamt 28 abgestellte Fahrzeuge mit Kürbissen attackierten. In zwölf verschiedenen Ortschaften des Bezirks verursachten die Vandalen erhebliche Beschädigungen: Sowohl Heckscheiben als auch Windschutzscheiben zerbarsten, während zahlreiche Karosserieteile Dellen davontrugen. Ein Beteiligter kippte zudem ein Mopedauto gleich zweimal um. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.

⇢ Polizei kündigt harte Strafen für Halloween an!



Nächtliche Kürbisattacken

Die Tätergruppe hatte während dreier Nächte zwischen dem 5. und 11. Oktober zunächst zum Verkauf angebotene Kürbisse entwendet. Anschließend fuhren sie mit einem Transporter durch die Ortschaften und warfen die schweren Kürbisse aus der geöffneten Seitentür auf parkende Fahrzeuge. Mittlerweile konnten die Verantwortlichen identifiziert werden – es handelt sich um vier junge Männer zwischen 17 und 21 Jahren.

Die umfangreichen Ermittlungen führten zur Ausforschung des Quartetts, das ebenfalls im Bezirk Bruck an der Leitha ansässig ist.

Gegen die vier jungen Männer wird nun bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg Anzeige erstattet.