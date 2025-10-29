Kinder stundenlang in Angst: Spezialeinheiten stürmen Schule nach Amokalarm

An einer Förderschule in Hagen-Wehringhausen ist ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an. Sämtliche Schülerinnen und Schüler befinden sich nach wie vor im Gebäude der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule.

Umfangreiche Durchsuchung

Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber der BILD: „Derzeit durchsuchen wir noch das Gebäude.“ Die Einsatzkräfte seien dabei, jede Ecke zu kontrollieren. „Wir suchen ganz genau alles ab, um eine Gefahr auszuschließen“, so die Sprecherin weiter.

Der Einsatz läuft bereits seit etwa einer Stunde.

Die Beamten haben ihre Durchsuchungsmaßnahmen inzwischen auch auf eine benachbarte Bildungseinrichtung ausgeweitet.