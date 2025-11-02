„Leg sie flach hin“: Reparaturprofi enthüllt gefährlichen PS5-Designfehler (VIDEO)

Ein technisches Problem betrifft offenbar zahlreiche PlayStation-5-Konsolen – und zwar abhängig von ihrer Positionsausrichtung. Laut dem Reparaturexperten „The Board Repair Guy“, der seine Erkenntnisse auf TikTok teilt, kann die vertikale Aufstellung der Konsole langfristig zu Schäden führen. Bei seinen Reparaturarbeiten stellte er fest, dass die meisten wegen Leistungsabfall oder Überhitzungsproblemen eingeschickten Geräte zuvor vertikal betrieben wurden.

In seinem Video demonstriert der Techniker das Problem anhand einer geöffneten PS5. Er zeigt dabei eine ausgetrocknete Stelle unter den Komponenten und bezeichnet diese als eindeutigen „Schwachpunkt“ des Systems. Die Ursache liegt im flüssigen Metall, das Sony zur Wärmeübertragung zwischen APU und dem Kühlkörper einsetzt. Steht die Konsole längere Zeit aufrecht, kann dieses Flüssigmetall nach unten wandern, wodurch im oberen Bereich trockene Stellen entstehen.

Diese beeinträchtigen die Kühlung und können die Hardware beschädigen. Der Experte empfiehlt daher eindeutig: „Leg sie flach hin. Deine Konsole wird es dir danken.“

Bestätigte Risiken

Diese Einschätzung wird von weiteren Fachleuten geteilt. Ben Montana von der französischen Reparaturwerkstatt ILoveMyConsole warnt auf Facebook ebenfalls vor diesem Phänomen und betont, dass es sich keineswegs um Einzelfälle handelt. Seinen Erfahrungen nach besteht ein erhebliches Risiko für PS5-Geräte, die dauerhaft vertikal aufgestellt werden.

Das Technikportal „WCCFTech“ relativiert allerdings die Problematik und weist darauf hin, dass die Schwere des Problems variieren kann. Entscheidend sei, ob die Dichtung zwischen Prozessor und Kühlung bereits Schaden genommen hat – in diesem Fall könnte die vertikale Positionierung zu dauerhaften Defekten führen.

Technische Vorzüge

Die PlayStation 5 bietet neben ihrer Hauptfunktion auch Abwärtskompatibilität, wodurch Spiele der Vorgängerkonsole genutzt werden können. Während Sony anfangs nur die Unterstützung der 100 beliebtesten PS4-Titel garantierte, funktioniert mittlerweile der Großteil der etwa 4.000 PS4-Spiele problemlos auf der neuen Konsole.

Zu den technischen Vorzügen der PS5 gehören außerdem die minimalen Ladezeiten dank der verbauten SSD-Festplatte und der optimierten Verbindung zwischen Speicher und Recheneinheiten. Diese technischen Fortschritte ermöglichen Spieleentwicklern die Erschaffung umfangreicherer und detaillierterer Spielwelten ohne lange Wartezeiten für die Nutzer.

